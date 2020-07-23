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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 469 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
23.07.2020 18:47 | Son Güncelleme: 23.07.2020 18:51

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 469 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.581.087.719 1,12
Bim Mağazalar 44.447.040.000 9,50
ASELSAN 40.059.600.000 2,78
Enka İnşaat 36.288.000.000 0,91
Turkcell 35.508.000.000 1,90
Garanti Bankası 33.432.000.000 0,61
Akbank 30.160.000.000 0,56
Ereğli Demir Çelik 29.260.000.000 0,87
Türk Telekom 28.385.000.000 2,85
Ford Otosan 27.476.253.000 6,84
İş Bankası (C) 23.939.840.400 0,41
Tüpraş 21.974.284.800 2,07
İskenderun Demir Çelik 20.764.000.000 1,15
Yapı ve Kredi Bankası 19.850.570.517 0,47
Vakıflar Bankası 19.254.718.876 0,58
Sabancı Holding 18.669.695.969 0,57
Türk Hava Yolları 16.325.400.000 0,39
Arçelik 14.636.272.920 1,37
Halkbank 14.570.541.958 0,44
Şişe Cam 14.175.000.000 0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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