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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 422 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
21.07.2020 13:29 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:32

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 422 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 45.215.062.231 1,13
Bim Mağazalar 43.809.480.000 9,36
ASELSAN 37.870.800.000 2,63
Enka İnşaat 37.744.000.000 0,95
Turkcell 36.586.000.000 1,96
Garanti Bankası 33.474.000.000 0,61
Akbank 30.472.000.000 0,57
Ereğli Demir Çelik 30.205.000.000 0,90
Türk Telekom 28.840.000.000 2,90
Ford Otosan 27.651.708.000 6,88
İş Bankası (C) 24.119.839.200 0,41
Tüpraş 21.811.512.320 2,05
İskenderun Demir Çelik 21.228.000.000 1,18
Yapı ve Kredi Bankası 20.188.452.569 0,48
Vakıflar Bankası 19.762.449.799 0,59
Sabancı Holding 19.322.625.227 0,59
Türk Hava Yolları 16.504.800.000 0,40
Halkbank 14.966.346.154 0,45
Şişe Cam 14.535.000.000 1,01
Arçelik 14.365.981.638 1,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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