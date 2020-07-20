Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 399 milyar lira olarak hesaplandı.
20.07.2020 18:45 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:48
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 399 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.631.805.680
|1,12
|Bim Mağazalar
|43.475.520.000
|9,29
|Enka İnşaat
|37.800.000.000
|0,95
|ASELSAN
|37.779.600.000
|2,62
|Turkcell
|35.662.000.000
|1,91
|Garanti Bankası
|33.180.000.000
|0,60
|Akbank
|30.212.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|30.065.000.000
|0,90
|Türk Telekom
|28.770.000.000
|2,89
|Ford Otosan
|28.072.800.000
|6,99
|İş Bankası (C)
|23.939.840.400
|0,41
|Tüpraş
|21.586.135.040
|2,03
|İskenderun Demir Çelik
|21.141.000.000
|1,18
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.850.570.517
|0,47
|Vakıflar Bankası
|19.606.224.900
|0,59
|Sabancı Holding
|19.261.413.109
|0,59
|Türk Hava Yolları
|16.380.600.000
|0,40
|Halkbank
|14.916.870.629
|0,45
|Şişe Cam
|14.512.500.000
|1,00
|Arçelik
|14.230.835.997
|1,45
Kaynak: AA