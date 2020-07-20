Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 400 milyar lira oldu.
20.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:31
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 400 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.682.523.641
|1,12
|Bim Mağazalar
|43.020.120.000
|9,19
|ASELSAN
|37.962.000.000
|2,63
|Enka İnşaat
|36.400.000.000
|0,91
|Turkcell
|35.596.000.000
|1,91
|Garanti Bankası
|33.432.000.000
|0,61
|Ereğli Demir Çelik
|30.450.000.000
|0,91
|Akbank
|30.316.000.000
|0,56
|Türk Telekom
|29.050.000.000
|2,92
|Ford Otosan
|27.914.890.500
|6,95
|İş Bankası (C)
|24.029.839.800
|0,41
|Tüpraş
|21.686.302.720
|2,04
|İskenderun Demir Çelik
|21.199.000.000
|1,18
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.850.570.517
|0,47
|Vakıflar Bankası
|19.684.337.349
|0,59
|Sabancı Holding
|19.241.009.069
|0,59
|Türk Hava Yolları
|16.477.200.000
|0,40
|Halkbank
|15.139.510.490
|0,46
|Arçelik
|14.460.583.587
|1,47
|Şişe Cam
|14.265.000.000
|0,99
Kaynak: AA