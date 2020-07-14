Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 370 milyar lira oldu.
14.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:46
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 370 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.428.933.836
|1,11
|Bim Mağazalar
|42.959.400.000
|9,18
|Aselsan
|36.753.600.000
|2,55
|Turkcell
|35.838.000.000
|1,92
|Enka İnşaat
|34.328.000.000
|0,86
|Garanti Bankası
|33.474.000.000
|0,61
|Ereğli Demir Çelik
|31.290.000.000
|0,93
|Akbank
|30.368.000.000
|0,56
|Türk Telekom
|28.280.000.000
|2,84
|Ford Otosan
|25.932.249.000
|6,46
|İş Bankası (C)
|24.029.839.800
|0,41
|Tüpraş
|21.936.721.920
|2,07
|İskenderun Demir Çelik
|21.518.000.000
|1,20
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.103.982.056
|0,48
|Vakıflar Bankası
|19.332.831.325
|0,58
|Sabancı Holding
|19.159.392.912
|0,58
|Türk Hava Yolları
|16.615.200.000
|0,40
|T. Halk Bankası
|14.842.657.343
|0,45
|Şişe Cam
|14.130.000.000
|0,98
|Arçelik
|13.960.544.715
|1,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA