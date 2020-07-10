Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 313 milyar lira oldu.
10.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:47
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 313 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|43.617.446.460
|1,09
|Bim Mağazalar
|41.319.960.000
|8,83
|Aselsan
|35.818.800.000
|2,48
|Turkcell
|34.738.000.000
|1,86
|Enka İnşaat
|33.264.000.000
|0,83
|Garanti Bankası
|32.760.000.000
|0,60
|Ereğli Demir Çelik
|30.135.000.000
|0,90
|Akbank
|29.692.000.000
|0,55
|Türk Telekom
|27.510.000.000
|2,77
|Ford Otosan
|25.300.611.000
|6,30
|İş Bankası (C)
|23.534.843.100
|0,40
|Tüpraş
|21.448.404.480
|2,02
|İskenderun Demir Çelik
|20.822.000.000
|1,16
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.259.276.928
|0,46
|Vakıflar Bankası
|18.825.100.402
|0,56
|Sabancı Holding
|18.751.312.126
|0,57
|Türk Hava Yolları
|16.021.800.000
|0,39
|Şişe Cam
|14.107.500.000
|0,98
|T. Halk Bankası
|14.100.524.476
|0,43
|Arçelik
|13.345.632.049
|1,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA