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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 313 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
10.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:47

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 313 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 43.617.446.460 1,09
Bim Mağazalar 41.319.960.000 8,83
Aselsan 35.818.800.000 2,48
Turkcell 34.738.000.000 1,86
Enka İnşaat 33.264.000.000 0,83
Garanti Bankası 32.760.000.000 0,60
Ereğli Demir Çelik 30.135.000.000 0,90
Akbank 29.692.000.000 0,55
Türk Telekom 27.510.000.000 2,77
Ford Otosan 25.300.611.000 6,30
İş Bankası (C) 23.534.843.100 0,40
Tüpraş 21.448.404.480 2,02
İskenderun Demir Çelik 20.822.000.000 1,16
Yapı ve Kredi Bank. 19.259.276.928 0,46
Vakıflar Bankası 18.825.100.402 0,56
Sabancı Holding 18.751.312.126 0,57
Türk Hava Yolları 16.021.800.000 0,39
Şişe Cam 14.107.500.000 0,98
T. Halk Bankası 14.100.524.476 0,43
Arçelik 13.345.632.049 1,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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