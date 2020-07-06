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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 370 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
06.07.2020 18:53 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:56

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 370 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.936.113.446 1,13
Bim Mağazalar 42.321.840.000 9,05
Aselsan 37.050.000.000 2,57
Turkcell 35.728.000.000 1,91
Garanti Bankası 35.154.000.000 0,64
Enka İnşaat 35.000.000.000 0,88
Akbank 31.720.000.000 0,59
Ereğli Demir Çelik 30.275.000.000 0,90
Türk Telekom 28.770.000.000 2,89
Ford Otosan 25.826.976.000 6,43
İş Bankası (C) 24.614.835.900 0,42
İskenderun Demir Çelik 21.924.000.000 1,22
Tüpraş 21.773.949.440 2,05
Vakıflar Bankası 20.465.461.847 0,61
Yapı ve Kredi Bank. 20.188.452.569 0,48
Sabancı Holding 18.873.736.362 0,58
Türk Hava Yolları 16.380.600.000 0,40
T. Halk Bankası 15.213.723.776 0,46
Şişe Cam 13.432.500.000 0,93
Tofaş Oto. Fab. 13.170.000.000 3,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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