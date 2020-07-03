Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 355 milyar lira oldu.
03.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:33
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 355 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.682.523.641
|1,12
|Bim Mağazalar
|41.380.680.000
|8,84
|ASELSAN
|37.027.200.000
|2,57
|Turkcell
|35.662.000.000
|1,91
|Enka İnşaat
|35.448.000.000
|0,89
|Garanti Bankası
|34.692.000.000
|0,63
|Akbank
|30.992.000.000
|0,57
|Ereğli Demir Çelik
|30.205.000.000
|0,90
|Türk Telekom
|28.945.000.000
|2,91
|Ford Otosan
|25.721.703.000
|6,40
|İş Bankası (C)
|24.389.837.400
|0,42
|Tüpraş
|21.936.721.920
|2,07
|İskenderun Demir Çelik
|21.866.000.000
|1,22
|Vakıflar Bankası
|20.231.124.498
|0,60
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.103.982.056
|0,48
|Sabancı Holding
|18.792.120.205
|0,57
|Türk Hava Yolları
|16.615.200.000
|0,40
|Halkbank
|15.213.723.776
|0,46
|Tofaş Oto Fabrikası
|13.230.000.000
|3,91
|Şişe Cam
|13.140.000.000
|0,91
Kaynak: AA