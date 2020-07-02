Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 354 milyar lira olarak hesaplandı.
02.07.2020 18:47 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:50
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 354 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.062.908.349
|1,13
|Bim Mağazalar
|40.439.520.000
|8,64
|ASELSAN
|37.437.600.000
|2,60
|Turkcell
|35.838.000.000
|1,92
|Enka İnşaat
|35.560.000.000
|0,89
|Garanti Bankası
|35.112.000.000
|0,64
|Akbank
|31.148.000.000
|0,58
|Ereğli Demir Çelik
|30.590.000.000
|0,91
|Türk Telekom
|28.420.000.000
|2,86
|Ford Otosan
|26.142.795.000
|6,51
|İş Bankası (C)
|24.704.835.300
|0,42
|İskenderun Demir Çelik
|22.040.000.000
|1,23
|Tüpraş
|22.036.889.600
|2,08
|Vakıflar Bankası
|20.543.574.297
|0,61
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.272.923.082
|0,48
|Sabancı Holding
|18.934.948.480
|0,58
|Türk Hava Yolları
|16.918.800.000
|0,41
|Halkbank
|15.362.150.350
|0,47
|Şişe Cam
|13.230.000.000
|0,92
|Arçelik
|13.095.612.613
|1,33
Kaynak: AA