Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 354 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 354 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.062.908.349 1,13 Bim Mağazalar 40.439.520.000 8,64 ASELSAN 37.437.600.000 2,60 Turkcell 35.838.000.000 1,92 Enka İnşaat 35.560.000.000 0,89 Garanti Bankası 35.112.000.000 0,64 Akbank 31.148.000.000 0,58 Ereğli Demir Çelik 30.590.000.000 0,91 Türk Telekom 28.420.000.000 2,86 Ford Otosan 26.142.795.000 6,51 İş Bankası (C) 24.704.835.300 0,42 İskenderun Demir Çelik 22.040.000.000 1,23 Tüpraş 22.036.889.600 2,08 Vakıflar Bankası 20.543.574.297 0,61 Yapı ve Kredi Bankası 20.272.923.082 0,48 Sabancı Holding 18.934.948.480 0,58 Türk Hava Yolları 16.918.800.000 0,41 Halkbank 15.362.150.350 0,47 Şişe Cam 13.230.000.000 0,92 Arçelik 13.095.612.613 1,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA