Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 334 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 334 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.428.933.836 1,11 Bim Mağazalar 40.348.440.000 8,62 ASELSAN 37.346.400.000 2,59 Enka İnşaat 35.504.000.000 0,89 Turkcell 35.398.000.000 1,90 Garanti Bankası 34.860.000.000 0,64 Akbank 30.888.000.000 0,57 Ereğli Demir Çelik 29.400.000.000 0,88 Türk Telekom 27.860.000.000 2,80 Ford Otosan 24.967.246.500 6,22 İş Bankası (C) 24.524.836.500 0,42 Tüpraş 21.874.117.120 2,06 İskenderun Demir Çelik 21.228.000.000 1,18 Vakıflar Bankası 20.387.349.398 0,61 Yapı ve Kredi Bankası 20.188.452.569 0,48 Sabancı Holding 18.730.908.087 0,57 Türk Hava Yolları 16.974.000.000 0,41 Halkbank 15.386.888.112 0,47 Arçelik 13.088.855.331 1,33 Tofaş Oto Fabrikası 12.960.000.000 3,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA