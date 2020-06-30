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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 340 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
30.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:28

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 340 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.936.113.446 1,13
Bim Mağazalar 41.289.600.000 8,83
ASELSAN 37.050.000.000 2,57
Turkcell 36.278.000.000 1,94
Garanti Bankası 36.036.000.000 0,66
Enka İnşaat 34.776.000.000 0,87
Akbank 31.876.000.000 0,59
Ereğli Demir Çelik 30.100.000.000 0,90
Türk Telekom 28.350.000.000 2,85
İş Bankası (C) 25.244.831.700 0,43
Ford Otosan 25.037.428.500 6,23
Tüpraş 22.512.686.080 2,12
İskenderun Demir Çelik 21.547.000.000 1,20
Vakıflar Bankası 20.973.192.771 0,63
Yapı ve Kredi Bankası 20.695.275.646 0,49
Sabancı Holding 18.792.120.205 0,57
Türk Hava Yolları 17.250.000.000 0,42
Halkbank 16.178.496.503 0,49
Arçelik 13.359.146.613 1,36
Anadolu Efes 12.682.894.733 1,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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