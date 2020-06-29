Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 326 milyar lira oldu.
29.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:28
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 326 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.505.010.778
|1,11
|Bim Mağazalar
|41.927.160.000
|8,96
|Turkcell
|36.278.000.000
|1,94
|ASELSAN
|35.978.400.000
|2,50
|Enka İnşaat
|34.888.000.000
|0,87
|Garanti Bankası
|34.818.000.000
|0,63
|Akbank
|30.940.000.000
|0,57
|Ereğli Demir Çelik
|29.785.000.000
|0,89
|Türk Telekom
|28.280.000.000
|2,84
|Ford Otosan
|24.967.246.500
|6,22
|İş Bankası (C)
|24.479.836.800
|0,42
|Tüpraş
|22.437.560.320
|2,11
|İskenderun Demir Çelik
|21.054.000.000
|1,17
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.272.923.082
|0,48
|Vakıflar Bankası
|20.192.068.273
|0,60
|Sabancı Holding
|18.792.120.205
|0,57
|Türk Hava Yolları
|17.153.400.000
|0,41
|Halkbank
|15.733.216.783
|0,48
|Arçelik
|12.838.835.895
|1,31
|Tofaş Oto Fabrikası
|12.810.000.000
|3,78
Kaynak: AA