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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 316 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
25.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:26

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 316 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 43.642.805.441 1,09
Bim Mağazalar 42.564.720.000 9,10
Turkcell 36.784.000.000 1,97
ASELSAN 36.115.200.000 2,50
Garanti Bankası 34.524.000.000 0,63
Enka İnşaat 34.272.000.000 0,86
Akbank 30.836.000.000 0,57
Ereğli Demir Çelik 29.680.000.000 0,89
Türk Telekom 27.895.000.000 2,80
Ford Otosan 24.791.791.500 6,17
İş Bankası (C) 24.164.838.900 0,41
Tüpraş 22.349.913.600 2,11
İskenderun Demir Çelik 20.532.000.000 1,14
Yapı ve Kredi Bankası 20.188.452.569 0,48
Vakıflar Bankası 20.113.955.823 0,60
Sabancı Holding 18.567.675.772 0,57
Türk Hava Yolları 17.167.200.000 0,42
Halkbank 15.683.741.259 0,48
Koza Altın 12.451.625.000 2,03
Tofaş Oto Fabrikası 12.360.000.000 3,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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