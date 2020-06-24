Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 323 milyar lira oldu.
24.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:45
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 323 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.099.267.090
|1,10
|Bim Mağazalar
|42.534.360.000
|9,09
|Aselsan
|36.502.800.000
|2,53
|Turkcell
|36.498.000.000
|1,95
|Garanti Bankası
|35.070.000.000
|0,64
|Enka İnşaat
|34.160.000.000
|0,86
|Akbank
|31.460.000.000
|0,58
|Ereğli Demir Çelik
|29.470.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|28.315.000.000
|2,85
|Ford Otosan
|24.932.155.500
|6,21
|İş Bankası (C)
|24.299.838.000
|0,42
|Tüpraş
|22.362.434.560
|2,11
|İskenderun Demir Çelik
|20.387.000.000
|1,13
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.272.923.082
|0,48
|Vakıflar Bankası
|20.113.955.823
|0,60
|Sabancı Holding
|18.608.483.851
|0,57
|Türk Hava Yolları
|17.346.600.000
|0,42
|T. Halk Bankası
|15.337.412.587
|0,47
|Koza Altın
|12.588.875.000
|2,05
|Tofaş Oto. Fab.
|12.560.000.000
|3,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA