Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 312 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 312 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 43.871.036.265 1,10 Bim Mağazalar 41.137.800.000 8,79 Turkcell 38.280.000.000 2,05 ASELSAN 37.095.600.000 2,57 Garanti Bankası 34.314.000.000 0,63 Enka İnşaat 33.152.000.000 0,83 Akbank 30.420.000.000 0,56 Ereğli Demir Çelik 29.330.000.000 0,88 Türk Telekom 27.790.000.000 2,79 Ford Otosan 24.528.609.000 6,11 İş Bankası (C) 23.309.844.600 0,40 Tüpraş 22.086.973.440 2,08 İskenderun Demir Çelik 20.300.000.000 1,13 Yapı ve Kredi Bankası 19.850.570.517 0,47 Vakıflar Bankası 18.864.156.627 0,56 Sabancı Holding 18.710.504.047 0,57 Türk Hava Yolları 17.291.400.000 0,42 Halkbank 13.976.835.664 0,42 Anadolu Efes 12.090.789.470 1,04 Koza Altın 11.917.875.000 1,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA