Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 311 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 311 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 43.186.343.792 1,08 Bim Mağazalar 40.834.200.000 8,73 ASELSAN 37.164.000.000 2,58 Turkcell 35.706.000.000 1,91 Garanti Bankası 34.146.000.000 0,62 Enka İnşaat 32.872.000.000 0,82 Akbank 30.264.000.000 0,56 Ereğli Demir Çelik 29.190.000.000 0,87 Türk Telekom 28.140.000.000 2,83 Ford Otosan 24.265.426.500 6,04 İş Bankası (C) 23.129.845.800 0,40 Tüpraş 21.773.949.440 2,05 İskenderun Demir Çelik 20.387.000.000 1,13 Yapı ve Kredi Bankası 19.766.100.005 0,47 Vakıflar Bankası 18.825.100.402 0,56 Sabancı Holding 18.567.675.772 0,57 Türk Hava Yolları 17.291.400.000 0,42 Halkbank 13.754.195.804 0,42 Anadolu Efes 12.067.105.260 1,03 Şişe Cam 11.857.500.000 0,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA