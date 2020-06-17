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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 291 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
17.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:50

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 291 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 43.313.138.694 1,08
Bim Mağazalar 40.409.160.000 8,64
ASELSAN 36.297.600.000 2,52
Garanti Bankası 34.146.000.000 0,62
Enka İnşaat 32.648.000.000 0,82
Turkcell 32.472.000.000 1,74
Akbank 30.264.000.000 0,56
Ereğli Demir Çelik 28.910.000.000 0,86
Türk Telekom 26.915.000.000 2,71
Ford Otosan 24.440.881.500 6,08
İş Bankası (C) 22.994.846.700 0,39
Tüpraş 21.661.260.800 2,04
İskenderun Demir Çelik 20.039.000.000 1,11
Yapı ve Kredi Bankası 19.766.100.005 0,47
Vakıflar Bankası 18.473.594.378 0,55
Sabancı Holding 18.302.423.261 0,56
Türk Hava Yolları 17.167.200.000 0,42
Halkbank 13.531.555.944 0,41
Anadolu Efes 12.043.421.049 1,03
Koza Altın 11.757.750.000 1,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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