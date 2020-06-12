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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 272 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
12.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:36

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 272 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 43.262.420.733 1,08
Bim Mağazalar 38.709.000.000 8,27
ASELSAN 36.844.800.000 2,56
Garanti Bankası 34.146.000.000 0,62
Turkcell 31.196.000.000 1,67
Enka İnşaat 31.080.000.000 0,78
Akbank 30.108.000.000 0,56
Ereğli Demir Çelik 29.820.000.000 0,89
Türk Telekom 26.250.000.000 2,64
Ford Otosan 24.195.244.500 6,02
İş Bankası (C) 22.904.847.300 0,39
Tüpraş 21.773.949.440 2,05
İskenderun Demir Çelik 20.126.000.000 1,12
Yapı ve Kredi Bankası 19.850.570.517 0,47
Vakıflar Bankası 18.395.481.928 0,55
Sabancı Holding 18.220.807.104 0,56
Türk Hava Yolları 17.112.000.000 0,41
Halkbank 13.457.342.657 0,41
Koza Altın 11.620.500.000 1,89
Anadolu Efes 11.368.421.050 0,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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