Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 279 milyar lira oldu.
11.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:40
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 279 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|43.262.420.733
|1,08
|Bim Mağazalar
|38.891.160.000
|8,31
|ASELSAN
|36.981.600.000
|2,56
|Garanti Bankası
|34.062.000.000
|0,62
|Turkcell
|31.328.000.000
|1,68
|Enka İnşaat
|31.192.000.000
|0,78
|Ereğli Demir Çelik
|30.275.000.000
|0,90
|Akbank
|30.212.000.000
|0,56
|Türk Telekom
|26.320.000.000
|2,65
|Ford Otosan
|24.370.699.500
|6,07
|İş Bankası (C)
|22.994.846.700
|0,39
|Tüpraş
|21.999.326.720
|2,07
|İskenderun Demir Çelik
|20.387.000.000
|1,13
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.019.511.543
|0,48
|Vakıflar Bankası
|18.590.763.052
|0,56
|Sabancı Holding
|18.343.231.340
|0,56
|Türk Hava Yolları
|17.415.600.000
|0,42
|Halkbank
|13.630.506.993
|0,41
|Koza Altın
|11.712.000.000
|1,91
|Anadolu Efes
|11.557.894.734
|0,99
Kaynak: AA