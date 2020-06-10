Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 284 milyar lira oldu.
10.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:50
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 284 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.099.267.090
|1,10
|Bim Mağazalar
|39.134.040.000
|8,36
|ASELSAN
|36.867.600.000
|2,56
|Garanti Bankası
|34.482.000.000
|0,63
|Enka İnşaat
|31.416.000.000
|0,79
|Turkcell
|31.372.000.000
|1,68
|Akbank
|30.576.000.000
|0,57
|Ereğli Demir Çelik
|30.205.000.000
|0,90
|Türk Telekom
|26.355.000.000
|2,65
|Ford Otosan
|23.774.152.500
|5,92
|İş Bankası (C)
|23.084.846.100
|0,39
|Tüpraş
|22.199.662.080
|2,09
|İskenderun Demir Çelik
|20.474.000.000
|1,14
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.272.923.082
|0,48
|Vakıflar Bankası
|18.746.987.952
|0,56
|Sabancı Holding
|18.404.443.458
|0,56
|Türk Hava Yolları
|17.539.800.000
|0,42
|T. Halk Bankası
|13.679.982.517
|0,42
|Anadolu Efes
|11.617.105.260
|0,99
|Koza Altın
|11.605.250.000
|1,89
Kaynak: AA