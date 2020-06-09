Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 270 milyar lira oldu.
09.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:25
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 270 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.657.164.661
|1,12
|Bim Mağazalar
|39.316.200.000
|8,40
|ASELSAN
|35.887.200.000
|2,49
|Garanti Bankası
|34.272.000.000
|0,62
|Enka İnşaat
|31.416.000.000
|0,79
|Turkcell
|31.372.000.000
|1,68
|Akbank
|30.420.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|30.310.000.000
|0,91
|Türk Telekom
|26.355.000.000
|2,65
|Ford Otosan
|23.756.607.000
|5,91
|İş Bankası (C)
|22.904.847.300
|0,39
|Tüpraş
|22.249.745.920
|2,10
|İskenderun Demir Çelik
|20.387.000.000
|1,13
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.188.452.569
|0,48
|Vakıflar Bankası
|18.668.875.502
|0,56
|Sabancı Holding
|18.343.231.340
|0,56
|Türk Hava Yolları
|17.457.000.000
|0,42
|Halkbank
|13.581.031.469
|0,41
|Anadolu Efes
|11.445.394.734
|0,98
|Tofaş Oto Fabrikası
|11.370.000.000
|3,36
Kaynak: AA