Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 278 milyar lira oldu.
05.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:23
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 278 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.910.754.466
|1,12
|Bim Mağazalar
|41.380.680.000
|8,84
|ASELSAN
|36.320.400.000
|2,52
|Garanti Bankası
|34.272.000.000
|0,62
|Turkcell
|31.768.000.000
|1,70
|Enka İnşaat
|30.912.000.000
|0,77
|Akbank
|30.368.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|30.240.000.000
|0,90
|Türk Telekom
|26.810.000.000
|2,70
|Ford Otosan
|23.388.151.500
|5,82
|İş Bankası (C)
|22.994.846.700
|0,39
|Tüpraş
|22.299.829.760
|2,10
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.357.393.594
|0,49
|İskenderun Demir Çelik
|20.271.000.000
|1,13
|Vakıflar Bankası
|18.942.269.076
|0,57
|Sabancı Holding
|18.322.827.300
|0,56
|Türk Hava Yolları
|17.581.200.000
|0,43
|Halkbank
|13.729.458.042
|0,42
|Tofaş Oto Fabrikası
|11.760.000.000
|3,47
|Anadolu Efes
|11.711.842.102
|1,00
Kaynak: AA