Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 255 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 255 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 42.425.574.377 1,06 Bim Mağazalar 38.860.800.000 8,31 ASELSAN 36.366.000.000 2,69 Garanti Bankası 33.600.000.000 0,61 Turkcell 30.910.000.000 1,66 Enka İnşaat 30.856.000.000 0,77 Akbank 30.160.000.000 0,56 Ereğli Demir Çelik 28.455.000.000 0,85 Türk Telekom 26.320.000.000 2,65 İş Bankası (C) 22.859.847.600 0,39 Ford Otosan 22.370.512.500 5,57 Tüpraş 22.237.224.960 2,09 İskenderun Demir Çelik 20.532.000.000 1,14 Yapı ve Kredi Bankası 20.103.982.056 0,48 Vakıflar Bankası 18.473.594.378 0,55 Türk Hava Yolları 17.608.800.000 0,43 Sabancı Holding 17.302.625.335 0,53 Halkbank 13.358.391.608 0,41 Tofaş Oto Fabrikası 11.320.000.000 3,34 Koza Altın 11.307.875.000 1,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA