Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 242 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 242 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 39.813.599.385 1,00 Bim Mağazalar 38.132.160.000 8,15 ASELSAN 34.291.200.000 2,54 Garanti Bankası 32.088.000.000 0,58 Enka İnşaat 31.808.000.000 0,82 Turkcell 30.580.000.000 1,64 Akbank 29.120.000.000 0,54 Ereğli Demir Çelik 28.525.000.000 0,85 Türk Telekom 26.880.000.000 2,70 Ford Otosan 22.124.875.500 5,51 İş Bankası (C) 21.914.853.900 0,37 Tüpraş 21.010.170.880 1,98 İskenderun Demir Çelik 20.648.000.000 1,15 Yapı ve Kredi Bankası 18.667.983.338 0,45 Vakıflar Bankası 17.926.807.229 0,54 Sabancı Holding 17.547.473.807 0,53 Türk Hava Yolları 17.015.400.000 0,42 Halkbank 13.111.013.986 0,40 Şişe Cam 11.430.000.000 0,79 Koza Altın 11.224.000.000 1,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA