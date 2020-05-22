Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 220 milyar lira olarak hesaplandı.
22.05.2020 19:13 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:13
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 220 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.672.445.263
|0,97
|Bim Mağazalar
|38.375.040.000
|8,20
|ASELSAN
|33.379.200.000
|2,47
|Garanti Bankası
|31.668.000.000
|0,58
|Turkcell
|31.130.000.000
|1,67
|Enka İnşaat
|30.700.000.000
|0,79
|Akbank
|28.704.000.000
|0,53
|Ereğli Demir Çelik
|28.210.000.000
|0,84
|Türk Telekom
|26.530.000.000
|2,67
|İş Bankası (C)
|21.599.856.000
|0,37
|Ford Otosan
|21.230.055.000
|5,28
|İskenderun Demir Çelik
|20.619.000.000
|1,15
|Tüpraş
|20.071.098.880
|1,89
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.499.042.312
|0,44
|Vakıflar Bankası
|17.692.469.880
|0,53
|Sabancı Holding
|17.221.009.178
|0,52
|Türk Hava Yolları
|15.469.800.000
|0,38
|Halkbank
|12.987.325.175
|0,39
|Şişe Cam
|11.317.500.000
|0,78
|Koza Altın
|11.224.000.000
|1,95
Kaynak: AA