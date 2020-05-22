Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 217 milyar lira oldu.
22.05.2020 14:37 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:37
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 217 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.596.368.321
|1,06
|Bim Mağazalar
|37.737.480.000
|8,07
|ASELSAN
|33.516.000.000
|2,48
|Garanti Bankası
|31.710.000.000
|0,58
|Turkcell
|31.416.000.000
|1,68
|Enka İnşaat
|30.750.000.000
|0,79
|Akbank
|28.496.000.000
|0,53
|Ereğli Demir Çelik
|28.350.000.000
|0,85
|Türk Telekom
|26.495.000.000
|2,66
|İş Bankası (C)
|21.689.855.400
|0,37
|Ford Otosan
|21.142.327.500
|5,26
|İskenderun Demir Çelik
|20.532.000.000
|1,14
|Tüpraş
|20.033.536.000
|1,89
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.414.571.799
|0,44
|Vakıflar Bankası
|17.731.526.104
|0,53
|Sabancı Holding
|17.200.605.138
|0,52
|Türk Hava Yolları
|15.400.800.000
|0,38
|Halkbank
|13.012.062.937
|0,40
|Şişe Cam
|11.340.000.000
|0,78
|Koza Altın
|11.330.750.000
|1,97
Kaynak: AA