Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 217 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 217 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 38.596.368.321 1,06 Bim Mağazalar 37.737.480.000 8,07 ASELSAN 33.516.000.000 2,48 Garanti Bankası 31.710.000.000 0,58 Turkcell 31.416.000.000 1,68 Enka İnşaat 30.750.000.000 0,79 Akbank 28.496.000.000 0,53 Ereğli Demir Çelik 28.350.000.000 0,85 Türk Telekom 26.495.000.000 2,66 İş Bankası (C) 21.689.855.400 0,37 Ford Otosan 21.142.327.500 5,26 İskenderun Demir Çelik 20.532.000.000 1,14 Tüpraş 20.033.536.000 1,89 Yapı ve Kredi Bankası 18.414.571.799 0,44 Vakıflar Bankası 17.731.526.104 0,53 Sabancı Holding 17.200.605.138 0,52 Türk Hava Yolları 15.400.800.000 0,38 Halkbank 13.012.062.937 0,40 Şişe Cam 11.340.000.000 0,78 Koza Altın 11.330.750.000 1,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA