Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 220 milyar lira oldu.
21.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:28
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 220 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.697.804.243
|1,07
|Bim Mağazalar
|37.342.800.000
|7,98
|ASELSAN
|33.994.800.000
|2,52
|Garanti Bankası
|32.340.000.000
|0,59
|Turkcell
|31.064.000.000
|1,66
|Enka İnşaat
|30.850.000.000
|0,79
|Akbank
|28.756.000.000
|0,53
|Ereğli Demir Çelik
|28.175.000.000
|0,84
|Türk Telekom
|26.880.000.000
|2,70
|İş Bankası (C)
|21.869.854.200
|0,37
|Ford Otosan
|21.001.963.500
|5,23
|İskenderun Demir Çelik
|20.648.000.000
|1,15
|Tüpraş
|19.970.931.200
|1,54
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.499.042.312
|0,44
|Vakıflar Bankası
|18.200.200.803
|0,54
|Sabancı Holding
|17.118.988.981
|0,52
|Türk Hava Yolları
|15.359.400.000
|0,38
|Halkbank
|13.185.227.273
|0,40
|Şişe Cam
|11.520.000.000
|0,80
|Koza Altın
|11.429.875.000
|1,98
Kaynak: AA