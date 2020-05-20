Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 217 milyar lira olarak hesaplandı.
20.05.2020 19:04 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:04
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 217 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.241.342.594
|1,05
|Bim Mağazalar
|36.432.000.000
|7,79
|ASELSAN
|33.744.000.000
|2,50
|Garanti Bankası
|32.382.000.000
|0,59
|Enka İnşaat
|30.600.000.000
|0,78
|Turkcell
|30.536.000.000
|1,64
|Akbank
|28.600.000.000
|0,53
|Ereğli Demir Çelik
|27.895.000.000
|0,83
|Türk Telekom
|26.950.000.000
|2,71
|İş Bankası (C)
|21.689.855.400
|0,37
|Ford Otosan
|21.370.419.000
|5,32
|İskenderun Demir Çelik
|20.532.000.000
|1,14
|Tüpraş
|20.208.829.440
|1,56
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.414.571.799
|0,44
|Sabancı Holding
|17.016.968.785
|0,52
|Türk Hava Yolları
|15.014.400.000
|0,37
|Vakıflar Bankası
|11.625.000.000
|0,35
|Koza Altın
|11.422.250.000
|1,98
|Şişe Cam
|11.295.000.000
|0,78
|Tofaş Oto Fabrikaları
|10.580.000.000
|3,12
Kaynak: AA