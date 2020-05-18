HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 197 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18.05.2020 18:58 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:58

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 197 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 38.342.778.516 1,06
Bim Mağazalar 37.707.120.000 8,06
Aselsan 33.288.000.000 2,47
Garanti Bankası 32.550.000.000 0,59
Enka İnşaat 31.000.000.000 0,79
Turkcell 30.360.000.000 1,63
Akbank 28.444.000.000 0,53
Ereğli Demir Çelik 27.860.000.000 0,83
Türk Telekom 26.705.000.000 2,68
İş Bankası (C) 21.734.855.100 0,37
Ford Otosan 20.966.872.500 5,22
Tüpraş 20.371.601.920 1,57
İskenderun Demir Çelik 20.184.000.000 1,12
Yapı ve Kredi Bank. 18.330.101.286 0,44
Sabancı Holding 17.037.372.824 0,52
Türk Hava Yolları 14.904.000.000 0,37
Vakıflar Bankası 11.650.000.000 0,35
Koza Altın 11.452.750.000 1,99
Şişe Cam 10.980.000.000 0,76
Tofaş Oto. Fab. 10.500.000.000 3,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Ekonomi
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Ekonomi
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak Ekonomi
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor Ekonomi
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi açacağız
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi...
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü
Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Meral Akşener Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Neva Sinem Kobal Ersin Korkut Yılmaz Erdoğan
Spor Neymar Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Kadın İngiltere Instagram
Şu an buradasınız: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 18:58:19. #1.15#
title