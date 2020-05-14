Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 170 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 170 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 37.784.880.945 1,04 ASELSAN 32.991.600.000 2,44 Garanti Bankası 32.718.000.000 0,60 Bim Mağazalar 32.545.920.000 7,68 Enka İnşaat 31.200.000.000 0,80 Turkcell 29.392.000.000 1,57 Akbank 28.496.000.000 0,53 Ereğli Demir Çelik 27.930.000.000 0,83 Türk Telekom 25.690.000.000 2,58 İş Bankası (C) 21.914.853.900 0,37 Tüpraş 20.809.835.520 1,61 Ford Otosan 20.036.961.000 4,99 İskenderun Demir Çelik 20.010.000.000 1,11 Yapı ve Kredi Bankası 18.245.630.773 0,44 Sabancı Holding 16.812.928.391 0,51 Türk Hava Yolları 14.559.000.000 0,36 Vakıflar Bankası 11.300.000.000 0,34 Koza Altın 11.155.375.000 1,94 Şişe Cam 10.867.500.000 0,75 Arçelik 10.223.767.742 1,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA