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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 180 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
13.05.2020 18:54 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:54

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 180 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 38.469.573.419 1,06
Garanti Bankası 33.180.000.000 0,60
ASELSAN 32.672.400.000 2,42
Bim Mağazalar 31.817.280.000 7,51
Enka İnşaat 31.500.000.000 0,81
Turkcell 29.964.000.000 1,60
Akbank 28.964.000.000 0,54
Ereğli Demir Çelik 28.525.000.000 0,85
Türk Telekom 26.355.000.000 2,79
İş Bankası (C) 22.139.852.400 0,38
Tüpraş 21.135.380.480 1,63
Ford Otosan 20.335.234.500 5,06
İskenderun Demir Çelik 20.300.000.000 1,13
Yapı ve Kredi Bankası 18.499.042.312 0,44
Sabancı Holding 16.751.716.274 0,50
Türk Hava Yolları 14.655.600.000 0,36
Vakıflar Bankası 11.475.000.000 0,34
Koza Altın 11.277.375.000 1,96
Şişe Cam 10.890.000.000 0,75
Arçelik 10.298.097.844 1,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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