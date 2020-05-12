Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 169 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 169 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 38.748.522.204 1,07 Garanti Bankası 33.222.000.000 0,61 Bim Mağazalar 31.422.600.000 7,42 Enka İnşaat 31.400.000.000 0,80 ASELSAN 31.258.800.000 2,32 Turkcell 30.052.000.000 1,61 Akbank 29.172.000.000 0,54 Ereğli Demir Çelik 28.210.000.000 0,84 Türk Telekom 25.760.000.000 2,73 İş Bankası (C) 22.184.852.100 0,38 Tüpraş 21.298.152.960 1,64 Ford Otosan 20.405.416.500 5,08 İskenderun Demir Çelik 20.358.000.000 1,13 Yapı ve Kredi Bankası 18.414.571.799 0,44 Sabancı Holding 16.812.928.391 0,51 Türk Hava Yolları 14.683.200.000 0,36 Vakıflar Bankası 11.625.000.000 0,35 Koza Altın 11.208.750.000 1,95 Şişe Cam 10.957.500.000 0,76 Arçelik 10.304.855.126 1,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA