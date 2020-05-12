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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 162 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
12.05.2020 14:40 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:40

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 162 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 37.860.957.887 1,04
Garanti Bankası 32.676.000.000 0,60
Bim Mağazalar 31.544.040.000 7,44
Enka İnşaat 31.300.000.000 0,80
ASELSAN 31.008.000.000 2,30
Turkcell 29.744.000.000 1,59
Akbank 29.016.000.000 0,54
Ereğli Demir Çelik 27.720.000.000 0,83
Türk Telekom 25.095.000.000 2,66
İş Bankası (C) 21.959.853.600 0,38
Tüpraş 21.273.111.040 1,64
İskenderun Demir Çelik 20.097.000.000 1,12
Ford Otosan 19.721.142.000 4,91
Yapı ve Kredi Bankası 18.330.101.286 0,44
Sabancı Holding 16.772.120.313 0,50
Türk Hava Yolları 14.600.400.000 0,36
Vakıflar Bankası 11.550.000.000 0,35
Koza Altın 11.033.375.000 1,92
Şişe Cam 10.935.000.000 0,76
Arçelik 10.284.583.280 1,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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