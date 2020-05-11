Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 157 milyar lira olarak hesaplandı.
11.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 11.05.2020 18:44
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 157 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.784.880.945
|1,04
|Garanti Bankası
|32.592.000.000
|0,59
|Enka İnşaat
|31.250.000.000
|0,80
|Bim Mağazalar
|30.967.200.000
|7,31
|Aselsan
|30.620.400.000
|2,27
|Turkcell
|29.084.000.000
|1,56
|Akbank
|29.016.000.000
|0,54
|Ereğli Demir Çelik
|27.685.000.000
|0,83
|Türk Telekom
|24.675.000.000
|2,61
|İş Bankası (C)
|21.914.853.900
|0,37
|Tüpraş
|21.235.548.160
|1,64
|İskenderun Demir Çelik
|19.981.000.000
|1,11
|Ford Otosan
|19.475.505.000
|4,85
|Yapı ve Kredi Bank.
|18.161.160.261
|0,43
|Sabancı Holding
|16.547.675.880
|0,50
|Türk Hava Yolları
|14.655.600.000
|0,36
|Vakıflar Bankası
|11.425.000.000
|0,34
|Koza Altın
|10.842.750.000
|1,88
|Şişe Cam
|10.710.000.000
|0,74
|Arçelik
|10.217.010.460
|1,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA