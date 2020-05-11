Borsa şirketlerinin piyasa değeri
11.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:44
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 165 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 165 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.089.188.711
|1,05
|Garanti Bankası
|32.970.000.000
|0,60
|Enka İnşaat
|31.350.000.000
|0,80
|Bim Mağazalar
|31.027.920.000
|7,32
|Aselsan
|30.415.200.000
|2,25
|Turkcell
|29.634.000.000
|1,59
|Akbank
|28.964.000.000
|0,54
|Ereğli Demir Çelik
|28.000.000.000
|0,84
|Türk Telekom
|24.570.000.000
|2,60
|İş Bankası (C)
|21.914.853.900
|0,37
|Tüpraş
|21.273.111.040
|1,64
|İskenderun Demir Çelik
|19.981.000.000
|1,11
|Ford Otosan
|19.686.051.000
|4,90
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.907.748.722
|0,43
|Sabancı Holding
|16.466.059.723
|0,50
|Türk Hava Yolları
|14.669.400.000
|0,36
|Vakıflar Bankası
|11.400.000.000
|0,34
|Koza Altın
|10.919.000.000
|1,90
|Şişe Cam
|10.777.500.000
|0,75
|Arçelik
|10.271.068.716
|1,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA