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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
11.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:44

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 165 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 165 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 38.089.188.711 1,05
Garanti Bankası 32.970.000.000 0,60
Enka İnşaat 31.350.000.000 0,80
Bim Mağazalar 31.027.920.000 7,32
Aselsan 30.415.200.000 2,25
Turkcell 29.634.000.000 1,59
Akbank 28.964.000.000 0,54
Ereğli Demir Çelik 28.000.000.000 0,84
Türk Telekom 24.570.000.000 2,60
İş Bankası (C) 21.914.853.900 0,37
Tüpraş 21.273.111.040 1,64
İskenderun Demir Çelik 19.981.000.000 1,11
Ford Otosan 19.686.051.000 4,90
Yapı ve Kredi Bank. 17.907.748.722 0,43
Sabancı Holding 16.466.059.723 0,50
Türk Hava Yolları 14.669.400.000 0,36
Vakıflar Bankası 11.400.000.000 0,34
Koza Altın 10.919.000.000 1,90
Şişe Cam 10.777.500.000 0,75
Arçelik 10.271.068.716 1,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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