Borsa şirketlerinin piyasa değeri
08.05.2020 18:54 | Son Güncelleme: 08.05.2020 18:54
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 160 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 160 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.962.393.809
|1,05
|Garanti Bankası
|33.012.000.000
|0,60
|Enka İnşaat
|31.050.000.000
|0,80
|Bim Mağazalar
|30.967.200.000
|7,31
|ASELSAN
|30.210.000.000
|2,24
|Turkcell
|29.480.000.000
|1,58
|Akbank
|28.912.000.000
|0,54
|Ereğli Demir Çelik
|28.175.000.000
|0,84
|Türk Telekom
|24.080.000.000
|2,55
|İş Bankası (C)
|21.914.853.900
|0,37
|Tüpraş
|21.273.111.040
|1,64
|İskenderun Demir Çelik
|20.010.000.000
|1,11
|Ford Otosan
|19.247.413.500
|4,79
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.738.807.696
|0,42
|Sabancı Holding
|16.343.635.487
|0,49
|Türk Hava Yolları
|14.628.000.000
|0,36
|Vakıflar Bankası
|11.600.000.000
|0,35
|Koza Altın
|11.079.125.000
|1,92
|Şişe Cam
|10.800.000.000
|0,75
|Arçelik
|10.406.214.357
|1,06
Kaynak: AA