Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 163 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 163 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 37.962.393.809 1,05 Garanti Bankası 33.642.000.000 0,61 Enka İnşaat 31.000.000.000 0,79 Bim Mağazalar 30.936.840.000 7,30 ASELSAN 30.597.600.000 2,27 Turkcell 29.304.000.000 1,57 Akbank 29.276.000.000 0,54 Ereğli Demir Çelik 28.070.000.000 0,84 Türk Telekom 24.850.000.000 2,63 İş Bankası (C) 22.049.853.000 0,37 Tüpraş 21.323.194.880 1,64 Ford Otosan 20.107.143.000 5,01 İskenderun Demir Çelik 20.039.000.000 1,11 Yapı ve Kredi Bankası 17.907.748.722 0,43 Sabancı Holding 16.404.847.605 0,49 Türk Hava Yolları 14.641.800.000 0,36 Vakıflar Bankası 11.475.000.000 0,35 Koza Altın 11.246.875.000 1,95 Şişe Cam 10.867.500.000 0,75 Arçelik 10.433.243.485 1,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA