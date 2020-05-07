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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
07.05.2020 19:00 | Son Güncelleme: 07.05.2020 19:00

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 145 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 145 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 37.379.137.257 1,03
Garanti Bankası 33.684.000.000 0,61
Enka İnşaat 30.800.000.000 0,79
ASELSAN 30.574.800.000 2,27
Bim Mağazalar 30.572.520.000 7,22
Akbank 29.432.000.000 0,55
Turkcell 28.930.000.000 1,55
Ereğli Demir Çelik 28.000.000.000 0,84
Türk Telekom 24.955.000.000 2,64
İş Bankası (C) 22.004.853.300 0,37
Tüpraş 21.172.943.360 1,63
İskenderun Demir Çelik 20.184.000.000 1,12
Ford Otosan 19.826.415.000 4,94
Yapı ve Kredi Bankası 17.992.219.235 0,43
Sabancı Holding 16.262.019.330 0,49
Türk Hava Yolları 14.628.000.000 0,36
Koza Altın 11.452.750.000 1,99
Vakıflar Bankası 11.250.000.000 0,34
Şişe Cam 10.822.500.000 0,75
Arçelik 10.717.049.331 1,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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