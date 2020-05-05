Borsa şirketlerinin piyasa değeri
05.05.2020 18:52 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:52
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 156 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 156 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.759.521.965
|1,04
|Garanti Bankası
|34.188.000.000
|0,62
|Bim Mağazalar
|31.635.120.000
|7,47
|ASELSAN
|30.848.400.000
|2,29
|Enka İnşaat
|30.650.000.000
|0,79
|Akbank
|29.744.000.000
|0,55
|Turkcell
|29.502.000.000
|1,58
|Ereğli Demir Çelik
|27.160.000.000
|0,81
|Türk Telekom
|25.060.000.000
|2,65
|İş Bankası (C)
|22.049.853.000
|0,37
|Tüpraş
|21.711.344.640
|1,67
|Ford Otosan
|21.300.237.000
|5,30
|İskenderun Demir Çelik
|19.807.000.000
|1,10
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.485.396.158
|0,42
|Sabancı Holding
|16.241.615.291
|0,49
|Türk Hava Yolları
|14.490.000.000
|0,36
|Koza Altın
|11.315.500.000
|1,97
|Vakıflar Bankası
|11.250.000.000
|0,34
|Şişe Cam
|10.800.000.000
|0,75
|Anadolu Efes
|10.776.315.787
|0,83
Kaynak: AA