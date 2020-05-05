Borsa şirketlerinin piyasa değeri
05.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:30
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 155 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 155 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.937.034.828
|1,05
|Garanti Bankası
|34.440.000.000
|0,63
|Bim Mağazalar
|31.786.920.000
|7,50
|Enka İnşaat
|30.550.000.000
|0,78
|ASELSAN
|30.164.400.000
|2,23
|Akbank
|29.848.000.000
|0,55
|Turkcell
|29.414.000.000
|1,58
|Ereğli Demir Çelik
|27.160.000.000
|0,81
|Türk Telekom
|24.850.000.000
|2,63
|İş Bankası (C)
|22.094.852.700
|0,38
|Tüpraş
|21.698.823.680
|1,67
|Ford Otosan
|21.107.236.500
|5,25
|İskenderun Demir Çelik
|19.430.000.000
|1,08
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.400.925.645
|0,41
|Sabancı Holding
|16.241.615.291
|0,49
|Türk Hava Yolları
|14.572.800.000
|0,36
|Vakıflar Bankası
|11.250.000.000
|0,34
|Koza Altın
|11.033.375.000
|1,92
|Arçelik
|10.804.893.998
|1,12
|Şişe Cam
|10.800.000.000
|0,75
Kaynak: AA