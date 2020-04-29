Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 183 milyar lira oldu.
29.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:36
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 183 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.810.239.926
|1,04
|Garanti Bankası
|35.112.000.000
|0,65
|Bim Mağazalar
|33.942.480.000
|8,01
|Enka İnşaat
|31.450.000.000
|0,81
|Aselsan
|31.167.600.000
|2,31
|Akbank
|30.784.000.000
|0,57
|Turkcell
|30.668.000.000
|1,64
|Ereğli Demir Çelik
|28.035.000.000
|0,93
|Türk Telekom
|26.110.000.000
|2,77
|İş Bankası (C)
|22.319.851.200
|0,38
|Tüpraş
|22.011.847.680
|1,70
|Ford Otosan
|21.545.874.000
|4,62
|İskenderun Demir Çelik
|19.807.000.000
|1,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.823.278.209
|0,43
|Sabancı Holding
|16.323.231.448
|0,49
|Türk Hava Yolları
|14.531.400.000
|0,36
|Vakıflar Bankası
|11.375.000.000
|0,34
|Koza Altın
|11.041.000.000
|1,92
|Şişe Cam
|11.002.500.000
|0,75
|Arçelik
|10.967.068.767
|1,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA