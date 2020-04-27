Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 193 milyar lira oldu.
27.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:28
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 193 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.784.880.945
|1,04
|Garanti Bankası
|34.860.000.000
|0,65
|Bim Mağazalar
|33.881.760.000
|8,00
|Enka İnşaat
|31.650.000.000
|0,81
|ASELSAN
|31.167.600.000
|2,31
|Akbank
|30.888.000.000
|0,57
|Turkcell
|30.536.000.000
|1,69
|Ereğli Demir Çelik
|28.420.000.000
|0,94
|Türk Telekom
|25.550.000.000
|2,71
|İş Bankası (C)
|22.319.851.200
|0,38
|Tüpraş
|21.498.488.320
|1,66
|Ford Otosan
|21.142.327.500
|4,53
|İskenderun Demir Çelik
|20.242.000.000
|1,25
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.654.337.184
|0,43
|Sabancı Holding
|16.425.251.645
|0,49
|Türk Hava Yolları
|14.807.400.000
|0,36
|Şişe Cam
|11.677.500.000
|0,80
|Vakıflar Bankası
|11.400.000.000
|0,35
|Koza Altın
|11.391.750.000
|1,98
|Anadolu Efes
|10.835.526.313
|0,84
Kaynak: AA