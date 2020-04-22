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Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Haber

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 164 milyar lira olarak hesaplandı.

22.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:58
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 164 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 37.429.855.218 1,03
Garanti Bankası 33.894.000.000 0,63
Bim Mağazalar 33.426.360.000 7,89
Enka İnşaat 31.950.000.000 0,82
ASELSAN 30.529.200.000 2,26
Turkcell 29.876.000.000 1,66
Akbank 29.536.000.000 0,54
Ereğli Demir Çelik 28.350.000.000 0,94
Türk Telekom 24.430.000.000 2,59
İş Bankası (C) 21.554.856.300 0,37
Tüpraş 21.373.278.720 1,65
Ford Otosan 20.738.781.000 4,45
İskenderun Demir Çelik 19.836.000.000 1,23
Yapı ve Kredi Bankası 16.894.102.568 0,41
Sabancı Holding 15.507.069.876 0,47
Türk Hava Yolları 14.310.600.000 0,35
Şişe Cam 11.790.000.000 0,81
Vakıflar Bankası 11.075.000.000 0,34
Koza Altın 10.789.375.000 1,87
Anadolu Efes 10.752.631.576 0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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