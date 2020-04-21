Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 152 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 152 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 37.226.983.374 1,03 Garanti Bankası 34.356.000.000 0,64 Bim Mağazalar 33.699.600.000 7,95 Enka İnşaat 31.850.000.000 0,82 ASELSAN 30.734.400.000 2,28 Akbank 29.484.000.000 0,54 Turkcell 28.974.000.000 1,61 Ereğli Demir Çelik 28.665.000.000 0,95 Türk Telekom 23.905.000.000 2,53 İş Bankası (C) 21.824.854.500 0,37 Tüpraş 21.122.859.520 1,63 Ford Otosan 20.826.508.500 4,46 İskenderun Demir Çelik 20.213.000.000 1,25 Yapı ve Kredi Bankası 16.809.632.055 0,41 Sabancı Holding 15.445.857.758 0,46 Türk Hava Yolları 14.393.400.000 0,35 Şişe Cam 11.407.500.000 0,78 Vakıflar Bankası 11.125.000.000 0,34 Anadolu Efes 10.829.605.260 0,83 Koza Altın 10.621.625.000 1,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA