Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 149 milyar lira oldu.
21.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:28
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 149 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.100.188.472
|1,02
|Garanti Bankası
|34.650.000.000
|0,64
|Bim Mağazalar
|34.337.160.000
|8,10
|Enka İnşaat
|31.750.000.000
|0,81
|ASELSAN
|30.848.400.000
|2,29
|Akbank
|29.588.000.000
|0,54
|Turkcell
|28.996.000.000
|1,61
|Ereğli Demir Çelik
|28.700.000.000
|0,95
|Türk Telekom
|23.940.000.000
|2,54
|İş Bankası (C)
|21.959.853.600
|0,37
|Tüpraş
|21.147.901.440
|1,63
|Ford Otosan
|20.949.327.000
|4,49
|İskenderun Demir Çelik
|19.923.000.000
|1,23
|Yapı ve Kredi Bankası
|16.725.161.542
|0,41
|Sabancı Holding
|15.588.686.033
|0,47
|Türk Hava Yolları
|14.462.400.000
|0,35
|Şişe Cam
|11.250.000.000
|0,77
|Vakıflar Bankası
|11.175.000.000
|0,34
|Anadolu Efes
|10.948.026.313
|0,84
|Koza Altın
|10.682.625.000
|1,86
Kaynak: AA