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Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 165 milyar lira olarak hesaplandı.

20.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:48
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 165 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 37.784.880.945 1,04
Garanti Bankası 35.238.000.000 0,66
Bim Mağazalar 34.397.880.000 8,12
Enka İnşaat 32.150.000.000 0,82
ASELSAN 31.236.000.000 2,31
Akbank 30.056.000.000 0,55
Turkcell 29.282.000.000 1,62
Ereğli Demir Çelik 29.190.000.000 0,96
Türk Telekom 24.115.000.000 2,55
İş Bankası (C) 22.319.851.200 0,38
Tüpraş 21.723.865.600 1,68
Ford Otosan 21.072.145.500 4,52
İskenderun Demir Çelik 20.155.000.000 1,24
Yapı ve Kredi Bankası 16.978.573.081 0,41
Sabancı Holding 15.731.514.308 0,47
Türk Hava Yolları 14.683.200.000 0,36
Vakıflar Bankası 11.325.000.000 0,34
Şişe Cam 11.182.500.000 0,76
Anadolu Efes 11.072.368.418 0,85
Koza Altın 10.751.250.000 1,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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