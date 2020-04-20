Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 160 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 160 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 37.937.034.828 1,05 Garanti Bankası 35.280.000.000 0,66 Bim Mağazalar 33.851.400.000 7,99 Enka İnşaat 32.750.000.000 0,84 ASELSAN 31.213.200.000 2,31 Akbank 30.004.000.000 0,55 Turkcell 29.546.000.000 1,64 Ereğli Demir Çelik 28.735.000.000 0,95 Türk Telekom 24.185.000.000 2,56 İş Bankası (C) 22.319.851.200 0,38 Tüpraş 21.686.302.720 1,67 Ford Otosan 20.808.963.000 4,46 İskenderun Demir Çelik 19.952.000.000 1,23 Yapı ve Kredi Bankası 16.978.573.081 0,41 Sabancı Holding 15.813.130.465 0,48 Türk Hava Yolları 14.545.200.000 0,36 Vakıflar Bankası 11.300.000.000 0,34 Şişe Cam 11.092.500.000 0,76 Anadolu Efes 11.001.315.787 0,85 Koza Altın 10.797.000.000 1,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA