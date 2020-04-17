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Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 142 milyar lira olarak hesaplandı.

17.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:50
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 142 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 38.089.188.711 1,05
Garanti Bankası 35.238.000.000 0,66
Bim Mağazalar 33.851.400.000 7,99
Enka İnşaat 32.400.000.000 0,83
ASELSAN 30.916.800.000 2,29
Akbank 30.108.000.000 0,55
Turkcell 29.238.000.000 1,62
Ereğli Demir Çelik 28.805.000.000 0,95
Türk Telekom 23.835.000.000 2,52
İş Bankası (C) 22.274.851.500 0,38
Tüpraş 21.836.554.240 1,68
Ford Otosan 20.317.689.000 4,36
İskenderun Demir Çelik 19.401.000.000 1,20
Yapı ve Kredi Bankası 16.978.573.081 0,41
Sabancı Holding 15.874.342.583 0,48
Türk Hava Yolları 14.517.600.000 0,36
Vakıflar Bankası 11.300.000.000 0,34
Şişe Cam 11.047.500.000 0,76
Anadolu Efes 10.900.657.892 0,84
Koza Altın 10.766.500.000 1,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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