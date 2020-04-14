Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 121 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 121 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 40.929.394.527 1,13 Garanti Bankası 36.036.000.000 0,67 Enka İnşaat 32.250.000.000 0,83 Bim Mağazalar 31.483.320.000 7,43 Akbank 31.304.000.000 0,58 ASELSAN 31.099.200.000 2,30 Turkcell 29.172.000.000 1,62 Ereğli Demir Çelik 27.405.000.000 0,90 Türk Telekom 24.780.000.000 2,62 Tüpraş 22.838.231.040 1,76 İş Bankası (C) 22.724.848.500 0,39 Ford Otosan 19.721.142.000 4,23 İskenderun Demir Çelik 19.140.000.000 1,18 Yapı ve Kredi Bankası 17.231.984.619 0,42 Sabancı Holding 15.874.342.583 0,48 Türk Hava Yolları 15.042.000.000 0,37 Vakıflar Bankası 11.650.000.000 0,35 Koza Altın 11.208.750.000 1,95 Anadolu Efes 11.090.131.576 0,86 Arçelik 10.811.651.280 1,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA