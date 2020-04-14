Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 117 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 117 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 39.433.214.678 1,09 Garanti Bankası 35.994.000.000 0,67 Enka İnşaat 32.450.000.000 0,83 Akbank 31.460.000.000 0,58 Bim Mağazalar 31.422.600.000 7,42 ASELSAN 29.503.200.000 2,19 Turkcell 28.996.000.000 1,61 Ereğli Demir Çelik 26.985.000.000 0,89 Türk Telekom 24.745.000.000 2,62 Tüpraş 22.800.668.160 1,76 İş Bankası (C) 22.679.848.800 0,39 Ford Otosan 19.668.505.500 4,22 İskenderun Demir Çelik 19.111.000.000 1,18 Yapı ve Kredi Bankası 17.147.514.107 0,42 Sabancı Holding 15.711.110.269 0,47 Türk Hava Yolları 14.848.800.000 0,36 Vakıflar Bankası 11.700.000.000 0,35 Anadolu Efes 11.060.526.313 0,85 Koza Altın 10.812.250.000 1,88 Arçelik 10.676.505.639 1,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA